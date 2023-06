Ciné en plein air D47 Saint-Loup-Lamairé, 7 juillet 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Le vendredi 7 juillet à partir de 19h30 l’association Bête-Pi oraganise une projection en extérieur du film « La Fine Fleur », il sera possible de vous restaurer au food truck « les crêpes d’Isa ».

Projection gratuite.

2023-07-07

D47

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On Friday, July 7, from 7:30pm, the Bête-Pi association is organizing an outdoor screening of the film « La Fine Fleur », with food and drink available from the « les crêpes d’Isa » food truck.

Free screening

El viernes 7 de julio a partir de las 19.30 h, la asociación Bête-Pi organiza una proyección al aire libre de la película « La Fine Fleur ». También podrá comer en el food truck « les crêpes d’Isa ».

Proyección gratuita

Am Freitag, den 7. Juli ab 19:30 Uhr veranstaltet der Verein Bête-Pi oraganise eine Freiluftvorführung des Films « La Fine Fleur ». Es besteht die Möglichkeit, sich am Foodtruck « les crêpes d’Isa » zu verpflegen.

Kostenlose Vorführung

Mise à jour le 2023-06-02 par CC Airvaudais Val du Thouet