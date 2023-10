Expo : les Playmobils aux Grottes du Roc de Cazelle D47 Les Eyzies, 21 octobre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

EN AVANT LES HISTOIRES! A compter des vacances de la Toussaint, et jusqu’au 28 janvier 2024, les Grottes du Roc de Cazelle accueillent une exposition Playmobil!.

2023-10-21 fin : 2023-11-15 18:00:00. EUR.

D47

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



STORY TIME! From the All Saints’ vacation to January 28, 2024, the Grottes du Roc de Cazelle will be hosting a Playmobil exhibition!

¡ESCUCHEMOS LAS HISTORIAS! Desde la festividad de Todos los Santos hasta el 28 de enero de 2024, las Grottes du Roc de Cazelle acogen una exposición de Playmobil

AUF ZU DEN GESCHICHTEN! Von den Allerheiligenferien bis zum 28. Januar 2024 findet in den Grotten von Roc de Cazelle eine Playmobil-Ausstellung statt!

