Viste accompagnée du Gisement de Laugerie Haute D47 Les Eyzies, 18 octobre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Découvrez l’un des plus vastes abris préhistoriques de la région ! Laugerie-Haute présente des traces d’occupation humaine dès 24 000 ans environ. A partir de 10 ans – Durée : 1h30 déplacement inclus..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 17:30:00. EUR.

D47 Gisement de Laugerie Haute

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover one of the largest prehistoric shelters in the region! Laugerie-Haute shows traces of human occupation dating back some 24,000 years. Ages 10 and up – Duration: 1? hours, including transportation.

Descubra uno de los mayores abrigos prehistóricos de la región Laugerie-Haute muestra huellas de ocupación humana que datan de hace unos 24.000 años. Para niños a partir de 10 años – Duración: hora y media, transporte incluido.

Entdecken Sie einen der größten prähistorischen Unterstände der Region! Laugerie-Haute weist Spuren menschlicher Besiedlung ab ca. 24 000 Jahren auf. Ab 10 Jahren – Dauer: 1,5 Stunden inkl. Fahrt.

