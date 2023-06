Viste accompagnée du Gisement de Laugerie Haute D47 Les Eyzies, 14 juin 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Découvrez l’un des plus vastes abris préhistoriques de la région ! Laugerie-Haute présente des traces d’occupation humaine dès 24 000 ans environ. Un abondant outillage lithique, une industrie osseuse de belle qualité, de nombreuses manifestations artistiques, des structures d’habitats, des éléments de transitions culturelles en font un site majeur pour appréhender la chronologie du Paléolithique supérieur.

A partir de 10 ans – Durée : 1h30 déplacement inclus

Conditions d’accès :

Véhicule indispensable : gisement situé sur la commune des Eyzies, à environ 4,5 km de la billetterie, en direction de Périgueux.

Site de plein-air. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et des chaussures fermées..

D47 Gisement de Laugerie Haute

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover one of the largest prehistoric shelters in the region! Laugerie-Haute shows traces of human occupation from about 24,000 years ago. An abundance of lithic tools, a bone industry of good quality, numerous artistic manifestations, habitat structures, and elements of cultural transitions make it a major site for understanding the chronology of the Upper Paleolithic.

From 10 years old – Duration: 1h30 including transportation

Conditions of access :

Vehicle required: site located in the commune of Les Eyzies, about 4.5 km from the ticket office, in the direction of Périgueux.

Open-air site. Provide an outfit adapted to the weather conditions and closed shoes.

Descubra uno de los mayores abrigos prehistóricos de la región Laugerie-Haute muestra huellas de ocupación humana de hace unos 24.000 años. La abundancia de herramientas líticas, una industria ósea de buena calidad, numerosas manifestaciones artísticas, estructuras de hábitat y elementos de transiciones culturales lo convierten en un yacimiento importante para comprender la cronología del Paleolítico Superior.

A partir de 10 años – Duración: 1h30 incluido el transporte

Condiciones de acceso :

Vehículo necesario: yacimiento situado en el municipio de Les Eyzies, a unos 4,5 km de la taquilla, en dirección a Périgueux.

Recinto al aire libre. Se ruega llevar ropa adaptada a las condiciones meteorológicas y calzado cerrado.

Entdecken Sie einen der größten prähistorischen Unterstände der Region! Laugerie-Haute weist Spuren menschlicher Besiedlung ab etwa 24.000 Jahren auf. Eine Fülle von lithischen Werkzeugen, eine Knochenindustrie von hoher Qualität, zahlreiche künstlerische Manifestationen, Siedlungsstrukturen und Elemente kultureller Übergänge machen diesen Ort zu einem wichtigen Ort, um die Chronologie des Jungpaläolithikums zu verstehen.

Ab 10 Jahren – Dauer: 1,5 Stunden inkl. Fahrt

Bedingungen für den Zugang :

Fahrzeug erforderlich: Fundstätte in der Gemeinde Les Eyzies, etwa 4,5 km vom Ticketschalter entfernt, in Richtung Périgueux.

Standort unter freiem Himmel. Bitte tragen Sie dem Wetter angepasste Kleidung und geschlossene Schuhe.

