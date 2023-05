Club Vosgien – Randonnée couronne castrale du Mont Sainte-Odile et du Mur Païen D422, 25 juillet 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Empruntant les sentiers du Massif du Mont Ste Odile et passant par les ruines des châteaux du Kagenfels, Birkenfels, Dreistein et Hagelschloss la randonnée longe une portion du Mur Païen. Inscription en ligne avant le 24 juillet..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 16:00:00. EUR.

D422

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Following the paths of the Massif du Mont Ste Odile and passing by the ruins of the castles of Kagenfels, Birkenfels, Dreistein and Hagelschloss the hike goes along a portion of the Pagan Wall. Online registration before July 24.

Siguiendo los senderos del Macizo del Monte Ste Odile y pasando por las ruinas de los castillos de Kagenfels, Birkenfels, Dreistein y Hagelschloss, la excursión recorre una parte de la Muralla Pagana. Inscripción en línea antes del 24 de julio.

Auf den Pfaden des Massivs des Mont Ste Odile und vorbei an den Ruinen der Burgen Kagenfels, Birkenfels, Dreistein und Hagelschloss führt die Wanderung an einem Teil der heidnischen Mauer entlang. Online-Anmeldung bis zum 24. Juli.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de tourisme d’Obernai