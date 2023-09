À la recherche de la Troisième Fougère à droite D416 Montauriol, 1 octobre 2023, Montauriol.

Montauriol,Lot-et-Garonne

La compagnie « Pris dans les phares » présente le spectacle « À la recherche de la Troisième Fougère à droite ».

« Je quitte tout, je m’installe dans une cabane au fond des bois ».

Tandis que poussent partout des initiatives écologiques, nous avons envie de questionner notre capacité de passer à l’action. C’est l’écart entre le mythe et la réalité que nous voulons sonder et qui nous semble fécond.

En immersion dans les bois, nous partons en quête d’un dialogue entre une femme et la nature. La forêt, à la fois décor et personnage, nous semble un terrain de jeu idéal pour questionner le rapport humain à toutes les formes de vivant.

Une création de PRIS DANS LES PHARES,

écriture et mise en scène : Laurette Tessier,

écriture et jeu : Charlotte Desserre

Rendez-vous à l’église de Montauriol..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

D416 Église

Montauriol 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The « Pris dans les phares » company presents the show « À la recherche de la Troisième Fougère à droite ».

« I’m leaving everything behind and moving into a cabin deep in the woods ».

With ecological initiatives springing up everywhere, we want to question our ability to take action. It’s the gap between myth and reality that we’d like to explore, and which seems to us to be fruitful.

Immersed in the woods, we set off in search of a dialogue between a woman and nature. The forest, both setting and character, seems to us an ideal playground for questioning the human relationship with all forms of life.

Created by PRIS DANS LES PHARES,

written and directed by Laurette Tessier,

written and performed by Charlotte Desserre

Meet at Montauriol church.

La compañía « Pris dans les phares » presenta el espectáculo « À la recherche de la Troisième Fougère à droite ».

« Lo dejo todo y me mudo a una cabaña en lo profundo del bosque ».

Ante las iniciativas ecológicas que surgen por doquier, queremos cuestionar nuestra capacidad de acción. Es la brecha entre el mito y la realidad lo que queremos explorar, y lo que nos parece fértil.

Inmersos en el bosque, partimos en busca de un diálogo entre una mujer y la naturaleza. El bosque, a la vez escenario y personaje, nos parece un terreno de juego ideal para cuestionar la relación humana con todas las formas de vida.

Creado por PRIS DANS LES PHARES,

escrita y dirigida por Laurette Tessier,

escrito e interpretado por Charlotte Desserre

Encuentro en la iglesia de Montauriol.

Die Theatergruppe « Pris dans les phares » präsentiert das Stück « À la recherche de la Troisième Fougère à droite ».

« Ich verlasse alles, ich lasse mich in einer Hütte tief im Wald nieder ».

Während überall Umweltinitiativen entstehen, wollen wir unsere Fähigkeit zu handeln in Frage stellen. Es ist die Kluft zwischen Mythos und Realität, die wir ausloten wollen und die wir für fruchtbar halten.

Wir tauchen in den Wald ein und begeben uns auf die Suche nach einem Dialog zwischen einer Frau und der Natur. Der Wald, der gleichzeitig Kulisse und Figur ist, scheint uns ein ideales Spielfeld zu sein, um die menschliche Beziehung zu allen Formen des Lebendigen zu hinterfragen.

Eine Kreation von PRIS DANS LES PHARES,

schreiben und Regie: Laurette Tessier,

schreiben und Spielen: Charlotte Desserre

Treffpunkt in der Kirche von Montauriol.

