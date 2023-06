Le Rocher de la Baume D40 – Lieu-dit Chateau-Parquet Châtelneuf, 29 juin 2023, Châtelneuf.

Châtelneuf,Jura

Situé à Châtelneuf, le belvédère du Rocher de la Baume offre point de vue unique sur la chaîne de montagne Jurassienne et le plateau de Nozeroy..

D40 – Lieu-dit Chateau-Parquet

Châtelneuf 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Located in Châtelneuf, the Rocher de la Baume lookout offers a unique view of the Jura mountain range and the Nozeroy plateau.

Situado en Châtelneuf, el mirador Rocher de la Baume ofrece una vista única de la cordillera del Jura y de la meseta de Nozeroy.

Der Aussichtspunkt Rocher de la Baume in Châtelneuf bietet einen einzigartigen Blick auf die Bergkette des Juras und das Plateau de Nozeroy.

