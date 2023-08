APRÈS LES VENDANGES – VISITE MUSICALE ET CONCERT GROTTE DE CLAMOUSE D4 Saint-Jean-de-Fos, 14 octobre 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Sur le chemin de la Passa Meridia, le circuit itinérant reliant les espaces naturels du département, nous vous proposons une halte atypique dans la Grotte de Clamouse. (Re)découvrez ce que le monde souterrain renferme de plus précieux, et qui fait de Clamouse une grotte unique. Un moment hors du temps accompagné du musicien Miloon et des résonances et sonorités telluriques de son handpan..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

D4

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



On the way to the Passa Meridia, the itinerant circuit linking the department’s natural spaces, we invite you to make an unusual stop at the Grotte de Clamouse. (Re)discover the most precious treasures of the underground world, which make Clamouse such a unique cave. A moment out of time, accompanied by musician Miloon and the telluric resonance of his handpan.

De camino a la Passa Meridia, el circuito itinerante que une los espacios naturales del departamento, le invitamos a hacer una parada insólita en la Grotte de Clamouse, donde podrá (re)descubrir los tesoros más preciados del mundo subterráneo que hacen de Clamouse una cueva única. Un momento fuera del tiempo, acompañado por el músico Miloon y la resonancia telúrica de su pandero.

Auf dem Weg zur Passa Meridia, der Wanderroute, die die Naturräume des Departements miteinander verbindet, schlagen wir Ihnen einen atypischen Halt in der Grotte von Clamouse vor. (Wieder-)Entdecken Sie das Wertvollste, was die unterirdische Welt birgt und was Clamouse zu einer einzigartigen Höhle macht. Ein zeitloser Moment, begleitet von dem Musiker Miloon und den Resonanzen und tellurischen Klängen seiner Handpan.

