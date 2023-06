BUREAU DES MONITEURS DES VALLEES DE L’HERAULT ET DES GARDONS D4 Saint-Guilhem-le-Désert, 29 juin 2023, Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert,Hérault

Nos moniteurs et guides vous accompagnent et vous orientent pour vous faire vivre une activité de pleine nature mémorable. De quoi avez-vous envie ? De sensations fortes avec une descente en canyoning, en canoë ou en kayak? De découvertes insolites avec un parcours de spéléologie? D’un sport d’aventure comme l’escalade ? D’une sortie ludique grâce à une randonnée aquatique?.

Dimanche à ; fin : . EUR.

D4

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie



Our instructors and guides will accompany you and guide you through a memorable outdoor activity. What do you want to do? Strong sensations with a canyoning, canoeing or kayaking trip? Unusual discoveries with a caving trip? An adventure sport like climbing? A fun outing with an aquatic hike?

Nuestros instructores y guías le acompañarán y guiarán a través de una memorable actividad al aire libre. ¿Qué le apetece hacer? ¿Sensaciones fuertes con una excursión de barranquismo, piragüismo o kayak? ¿Descubrimientos insólitos con un curso de espeleología? ¿Un deporte de aventura como la escalada? ¿Una salida divertida con una excursión acuática?

Unsere Betreuer und Führer begleiten und orientieren Sie, damit Sie eine unvergessliche Aktivität in der freien Natur erleben können. Worauf haben Sie Lust? Auf Nervenkitzel beim Canyoning, im Kanu oder im Kajak? Nach ungewöhnlichen Entdeckungen bei einer Höhlenwanderung? Auf einen Abenteuersport wie Klettern? Eine Wasserwanderung?

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT