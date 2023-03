Vide-greniers et puériculture D4 Lanrodec Lanrodec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Lanrodec . Jusqu’à 300 exposants particuliers et professionnels pour chiner ! Vide-greniers et brocante puériculture au profit de l’association MAMzelle Coccinelle et Mr Papillon. Ouverture au public de 9h à 18h. Ouverture du site aux exposants à 7h et fermeture à 19h. Et grande nouveauté il y aura un concours de boules en doublettes en trois parties. Restauration rapide sur place. Les profits seront destinés à notre Maison d’Assistantes Maternelles : renouvellement de jouets, fournitures, matériels, électro-ménager, travaux dans les locaux, intervenants… Les enfants et nous mêmes avons besoin de vous ! mamzellecocci22170@gmail.com +33 6 30 63 37 62 D4 Boulodrome Lanrodec

