Les lectures circassiennes D38 Quibou, 29 novembre 2023, Quibou.

Quibou,Manche

L’association Animathèque vous donne rendez-vous le 29 novembre prochain à la salle des fêtes de Quibou pour le spectacle « Les lectures circassiennes » par « Les Saltimbrés ».

Vous aimez la littérature jeunesse et ses héros ? Les saltimbrés aussi !

Et ils prennent un malin plaisir à jongler avec les histoires et les personnages…

Les saltimbrés ont revisité ces livres pour vous offrir une libre adaptation poétique et burlesque :

– Le petit Souci de Anne Herbauts,

– Une fourmi pas comme les autres de Tullio Corda et traduit par Julie Duteil,

– La Chaise bleue de Claude Boujon,

– Olivia de Ian Falconer,

– Le Type de Philippe Barbeau et Fabienne Cinquin,

10h30 (- 5 ans) & 14h30 (à partir de 4 ans).

Pensez à réserver !!!.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

D38

Quibou 50750 Manche Normandie



The Animathèque association invites you to the Quibou village hall on November 29 for the show « Les lectures circassiennes » by « Les Saltimbrés ».

Do you love children’s literature and its heroes? So do Les Saltimbrés!

And they take great pleasure in juggling stories and characters?

Les Saltimbrés have revisited these books to offer you a free, poetic and burlesque adaptation:

– Le petit Souci by Anne Herbauts,

– Une fourmi pas comme les autres by Tullio Corda, translated by Julie Duteil,

– La Chaise bleue by Claude Boujon,

– Olivia by Ian Falconer,

– Le Type by Philippe Barbeau and Fabienne Cinquin,

10:30 a.m. (under 5) & 2:30 p.m. (from 4).

Don’t forget to book!

La asociación Animathèque le invita a la sala del pueblo de Quibou el 29 de noviembre para asistir al espectáculo « Les lectures circassiennes » de « Les Saltimbrés ».

¿Le gusta la literatura infantil y sus héroes? Les Saltimbrés también

¿Y les gusta hacer malabarismos con las historias y los personajes?

Les Saltimbrés han revisitado estos libros para ofrecerle una adaptación libre, poética y burlesca:

– Le petit Souci de Anne Herbauts,

– Une fourmi pas comme les autres de Tullio Corda, traducido por Julie Duteil,

– La Chaise bleue de Claude Boujon,

– Olivia de Ian Falconer,

– Le Type de Philippe Barbeau y Fabienne Cinquin,

10.30 h (menores de 5 años) y 14.30 h (a partir de 4 años).

No olvide reservar

Der Verein Animathèque lädt Sie am 29. November in den Festsaal von Quibou ein, um die Aufführung « Les lectures circassiennes » von « Les Saltimbrés » zu sehen.

Sie lieben die Kinderliteratur und ihre Helden? Die Saltimbrés auch!

Und es macht ihnen Spaß, mit den Geschichten und Figuren zu jonglieren?

Die Saltimbrés haben diese Bücher neu interpretiert, um Ihnen eine freie, poetische und burleske Adaption zu bieten:

– Le petit Souci von Anne Herbauts,

– Eine Ameise, die nicht wie die anderen ist von Tullio Corda und übersetzt von Julie Duteil,

– Der blaue Stuhl von Claude Boujon,

– Olivia von Ian Falconer,

– Le Type von Philippe Barbeau und Fabienne Cinquin,

10:30 (unter 5 Jahren) & 14:30 (ab 4 Jahren).

Denken Sie an eine Reservierung!!!

Mise à jour le 2023-11-10 par Attitude Manche