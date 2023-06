Tour du cirque de Lescun en VTTAE D340 Lescun, 24 juillet 2023, Lescun.

Lescun,Pyrénées-Atlantiques

Des paysages à vous couper le souffle vous attendent avec cette sortie de pleine nature, dans l’un des plus beaux cirques des Pyrénées.

Sortie encadrée de 20km (3h) réservée aux personnes ayant un peu de pratique en VTT.

Niveau facile à moyen.

Le matériel fourni de dernière génération..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 12:00:00. EUR.

D340

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Breathtaking scenery awaits you on this nature outing in one of the most beautiful cirques in the Pyrenees.

Supervised outing of 20km (3h) reserved for people with some mountain bike experience.

Easy to medium level.

Latest-generation equipment supplied.

Le esperan paisajes impresionantes en esta excursión por la naturaleza en uno de los circos más bellos de los Pirineos.

Salida supervisada de 20 km (3 h) reservada a personas con cierta experiencia en bicicleta de montaña.

Nivel fácil a medio.

Equipamiento de última generación.

Atemberaubende Landschaften erwarten Sie bei diesem Ausflug in die Natur, in einem der schönsten Cirques der Pyrenäen.

Geführte Tour von 20 km (3 Std.) für Personen mit etwas Mountainbike-Erfahrung.

Leichtes bis mittleres Niveau.

Das zur Verfügung gestellte Material der neuesten Generation.

