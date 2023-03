Balade nature : Les landes de Coat-an-Noz D33 Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Catégories d’Évènement: Belle-Isle-en-Terre

2023-04-20 14:00:00 – 2023-04-20 15:30:00

Suivez le guide à l'orée Coat-an-Noz ! De la Chapelle du Bois jusqu'aux landes de bruyère sauvage, les sentiers livrent leurs secrets : quel est ce chant d'oiseau ; cette essence d'arbre ? Quelle marque le loup laissa-t-il dans l'imaginaire local ? Et qui était le légendaire ermite Envel ? cheminsdutregor@gmail.com +33 6 48 74 20 71 http://cheminsdutregor.wixsite.com/website

