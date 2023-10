Repas tartiflette D32 Saint-Victurnien, 25 novembre 2023, Saint-Victurnien.

Saint-Victurnien,Haute-Vienne

L’association du club de foot de Saint-Victurnien a le plaisir de vous convier à un repas tartiflette. Réservation obligatoire avant le samedi 18 novembre..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

D32 Salle des fêtes

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Victurnien soccer club association is pleased to invite you to a tartiflette dinner. Reservations required by Saturday November 18.

La asociación del club de fútbol Saint-Victurnien tiene el placer de invitarle a una comida tartiflette. Es necesario reservar antes del sábado 18 de noviembre.

Der Verein des Fußballclubs von Saint-Victurnien freut sich, Sie zu einem Tartiflette-Essen einzuladen. Reservierungen sind bis Samstag, den 18. November erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Porte Océane du Limousin