Vide-grenier Gym Volontaires : Vide ta chambre D32 Saint-Victurnien, 19 novembre 2023, Saint-Victurnien.

Saint-Victurnien,Haute-Vienne

Organisé par l’association Gym Volontaires. Venez en tant que visiteur chiner ou en tant qu’exposant pour vous séparer de ce que vous ne voulez plus (jouets, articles de puériculture, vêtements, livres). Profitez de la buvette et de l’offre de restauration sur place. Inscriptions obligatoires pour les exposants. Payant pour les exposants, gratuit pour les visiteurs. L’occasion de faire du vide dans ses armoires, de commencer à préparer Noël et de renouveler sa garde-robe !.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:30:00. EUR.

D32 Salle de la Bernardie

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Gym Volontaires association. Come as a visitor to bargain-hunt or as an exhibitor to part with what you no longer want (toys, childcare articles, clothes, books). Take advantage of the refreshment bar and on-site catering. Registration required for exhibitors. Fee for exhibitors, free for visitors. An opportunity to clear out your wardrobes, start preparing for Christmas and renew your wardrobe!

Organizado por la asociación Gym Volontaires. Venga como visitante a la caza de gangas o como expositor para deshacerse de lo que ya no quiere (juguetes, artículos de puericultura, ropa, libros). Aproveche el bar de refrescos y la restauración in situ. Los expositores deben inscribirse. Tarifa para expositores, gratuita para visitantes. Una gran oportunidad para vaciar sus armarios, empezar a preparar la Navidad y renovar su guardarropa

Organisiert von der Vereinigung Gym Volontaires. Kommen Sie als Besucher zum Stöbern oder als Aussteller, um sich von Dingen zu trennen, die Sie nicht mehr haben wollen (Spielzeug, Babyartikel, Kleidung, Bücher). Nutzen Sie das Angebot an Getränken und Speisen vor Ort. Für Aussteller ist eine Anmeldung erforderlich. Kostenpflichtig für Aussteller, kostenlos für Besucher. Die Gelegenheit, Ihre Schränke zu entrümpeln, mit den Weihnachtsvorbereitungen zu beginnen und Ihre Garderobe zu erneuern!

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Porte Océane du Limousin