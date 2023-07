Exposition « Paysages et patrimoin à l’Orée du Perche » D316 2 Rueil-la-Gadelière, 7 juillet 2023, Rueil-la-Gadelière.

L’exposition « Paysages et Patrimoine à l’Orée du Perche » est un hommage à Philippe François. À travers son œuvre de gravures, dessins, …il nous invite à une véritable promenade bucolique !.

2023-07-07 fin : 2023-09-02 18:00:00. 5 EUR.

The « Paysages et Patrimoine à l’Orée du Perche » exhibition is a tribute to Philippe François. Through his work of engravings, drawings, etc., he invites us to take a true bucolic stroll!

La exposición « Paysages et Patrimoine à l’Orée du Perche » es un homenaje a Philippe François. A través de su obra de grabados, dibujos, etc., ¡nos invita a dar un auténtico paseo bucólico!

Die Ausstellung « Paysages et Patrimoine à l’Orée du Perche » (Landschaften und Kulturerbe im Orée du Perche) ist eine Hommage an Philippe François. Er lädt uns zu einem Spaziergang durch die Landschaft ein

