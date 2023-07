Fêtes locales D31 Hagetaubin, 16 juillet 2023, Hagetaubin.

Hagetaubin,Pyrénées-Atlantiques

Messe à l’église de Mascouette.

12h30 Vin d’honneur.

13h Apéritif musical animé par le trio local Chafao. Planches de fromages et charcuteries.

Après-midi/soirée, vide fûts et vide frigo..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

D31 Maison pour tous

Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mass at Mascouette church.

12:30 Vin d’honneur.

1pm Musical aperitif hosted by local trio Chafao. Cheese and charcuterie boards.

Afternoon/evening keg and fridge empties.

Misa en la iglesia de Mascouette.

12.30 h Vin d’honneur.

13.00 Aperitivo musical a cargo del trío local Chafao. Tablas de quesos y embutidos.

Tarde/noche: vaciado de barricas y frigoríficos.

Messe in der Kirche von Mascouette.

12.30 Uhr Ehrenwein.

13.00 Uhr Musikalischer Aperitif, musikalisch umrahmt vom lokalen Trio Chafao. Käse- und Wurstplatten.

Nachmittags/Abends Fass- und Kühlschrankleerung.

