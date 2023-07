Fêtes locales D31 Hagetaubin, 15 juillet 2023, Hagetaubin.

Hagetaubin,Pyrénées-Atlantiques

Marche du village, départ depuis la salle des fêtes.

10h Concours de pétanque amateur.

12h Repas des sportifs.

14h à 18h Château gonflable pour enfant.

16h Concours de ventre et glisse ouvert à tous.

19h Repas.

23h Bal animé par Pick-up..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 04:00:00. EUR.

D31 Maison pour tous

Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Village walk, departure from the salle des fêtes.

10 a.m. Amateur pétanque competition.

12pm Sportsmen’s meal.

2pm to 6pm Children’s bouncy castle.

4pm Belly and slide contest open to all.

7pm Meal.

11 p.m. Pick-up dance.

Paseo por el pueblo, con salida desde el ayuntamiento.

10h Competición de petanca amateur.

12h Comida de deportistas.

de 14.00 a 18.00 h Castillo hinchable para niños.

16.00 Concurso de barriga y tobogán abierto a todos.

19 h Comida.

23 h Pelota con recogida.

Dorfmarsch, Start von der Festhalle aus.

10 Uhr Petanque-Wettbewerb für Amateure.

12 Uhr Essen für Sportler.

14h bis 18h Hüpfburg für Kinder.

16 Uhr Bauch- und Rutschwettbewerb für alle.

19 Uhr Essen.

23 Uhr Ball mit Musik von Pick-up.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Coeur de Béarn