Exposition : Géant de papier, le chemin de mémoire D277 Saint-Cyr-la-Rosière, 10 février 2024 14:00, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

photographies de Sophie K., préface de Nicolas Prunier, Historienne du patrimoine, enquêtes et textes de Philippe Lemaire.

A leur arrivée dans le Perche, Sophie K. et Philippe Lemaire découvrent les vestiges de l’usine Abadie, au Theil-sur-Huisne. Subjugués et intrigués, ils décident de partir à la recherche de la mémoire de ce lieu, ancien fleuron industriel du Perche et du département de l’Orne (1866-1975). Leur choix est clair, c’est la mémoire, l’identité ouvrière qu’ils souhaitent mettre en lumière. C’est ainsi qu’ils font la rencontre de treize anciens ouvriers, qui acceptent de partager leurs souvenirs.

Sophie K. et Phillipe Lemaire nous livrent à travers leurs portraits et leurs témoignages une histoire sensible, celle d’hommes et de femmes qui ont vécu les derniers souffles de l’usine Abadie..

Vendredi 2024-02-10 14:00:00 fin : 2024-03-10 17:30:00. .

D277 Prieuré de Sainte-Gauburge

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



The fireplace, source of light and heat, is present in most homes, old as well as more recent, even very contemporary. But since when can we really talk about a fireplace? What are its uses, its equipments, and what does it represent from a symbolic point of view? The Ecomuseum invites you to discover a short history of this architectural element since the Middle Ages, in the houses of the Perche and the Haut-Maine

fotografías de Sophie K., prólogo de Nicolas Prunier, Historiador del Patrimonio, investigaciones y textos de Philippe Lemaire.

A su llegada a la región de Perche, Sophie K. y Philippe Lemaire descubrieron los restos de la fábrica Abadie en Le Theil-sur-Huisne. Entusiasmados e intrigados, decidieron emprender la búsqueda de la memoria de este lugar, antiguo buque insignia industrial de la región de Perche y del departamento de Orne (1866-1975). Su elección estaba clara: querían poner de relieve la memoria y la identidad de los trabajadores. Así conocieron a trece antiguos trabajadores que aceptaron compartir sus recuerdos.

A través de sus retratos y testimonios, Sophie K. y Phillipe Lemaire nos cuentan una historia sensible de los hombres y mujeres que vivieron los últimos suspiros de la fábrica Abadie.

fotografien von Sophie K., Vorwort von Nicolas Prunier, Historienne du patrimoine, Untersuchungen und Texte von Philippe Lemaire.

Bei ihrer Ankunft in der Region Perche entdeckten Sophie K. und Philippe Lemaire die Überreste der Fabrik Abadie in Le Theil-sur-Huisne. Sie waren überwältigt und fasziniert und beschlossen, sich auf die Suche nach der Erinnerung an diesen Ort zu begeben, der einst das industrielle Aushängeschild des Perche und des Departements Orne (1866-1975) war. Ihre Wahl ist klar: Sie wollen die Erinnerung und die Identität der Arbeiter ins Rampenlicht stellen. So lernten sie dreizehn ehemalige Arbeiter kennen, die bereit waren, ihre Erinnerungen zu teilen.

Sophie K. und Phillipe Lemaire erzählen uns anhand ihrer Porträts und Aussagen eine sensible Geschichte von Männern und Frauen, die die letzten Atemzüge der Abadie-Fabrik miterlebt haben.

Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE