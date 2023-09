ATELIER ART ET VIN D27 Aniane, 23 octobre 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Atelier Art et Vin avec le peintre installé en Vallée de l’Hérault, David Rycroft.

Les participants auront l’opportunité de déguster du vin de la Vallée de l’Hérault tout en apprenant les techniques de peinture.

Cet atelier offre une expérience immersive combinant les plaisirs gustatifs du vin avec la créativité artistique..

2023-10-23 fin : 2023-10-23 . EUR.

D27

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Art and Wine workshop with Vallée de l’Hérault-based painter David Rycroft.

Participants will have the opportunity to taste Vallée de l’Hérault wine while learning painting techniques.

This workshop offers an immersive experience combining the gustatory pleasures of wine with artistic creativity.

Taller de arte y vino con el pintor del Valle del Hérault David Rycroft.

Los participantes tendrán la oportunidad de degustar vino del Valle del Hérault mientras aprenden técnicas de pintura.

Este taller ofrece una experiencia inmersiva que combina los placeres gustativos del vino con la creatividad artística.

Kunst- und Wein-Workshop mit dem im Hérault-Tal ansässigen Maler David Rycroft.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Wein aus dem Hérault-Tal zu verkosten und gleichzeitig Maltechniken zu erlernen.

Dieser Workshop bietet ein immersives Erlebnis, das die geschmacklichen Freuden des Weins mit künstlerischer Kreativität verbindet.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT