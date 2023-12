COURS DE CARNET DE VOYAGE À L’AQUARELLE EN EXTÉRIEUR D27 Aniane, 4 octobre 2023, Aniane.

Aniane Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-04

fin : 2024-06-23

Venez vous initier à l’art du carnet ainsi qu’aux bases de l’aquarelle, le tout dans le cadre de notre beau patrimoine local. Cela se déroulera majoritairement en extérieur à 30 min maximum depuis le pont du Diable qui servira de repère.

Guidé par un Aquarelliste et carnettiste depuis plusieurs années..

D27

Aniane 34150 Hérault Occitanie



