ATELIERS DÉGUSTATION À LA VINOTHÈQUE D27 Aniane, 11 juillet 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Participez aux ateliers « le vin en ¾ d’heure »: Apprendre à décrire un vin, savoir à quelle occasion le servir et doubler son plaisir…

Lors de cet atelier interactif, vous découvrez les différentes facettes du vin avec une sommelière.

Un moment ludique et convivial, autour de vins locaux !.

2023-07-11 05:00:00 fin : 2023-07-11 23:00:00. EUR.

D27

Aniane 34150 Hérault Occitanie



Take part in our « Wine in ¾ of an hour » workshops: Learn how to describe a wine, know when to serve it and double your pleasure…

During this interactive workshop, you’ll discover the different facets of wine with a sommelier.

A fun and friendly way to discover local wines!

Participe en los talleres « vino en ¾ de hora »: aprenda a describir un vino, sepa cuándo servirlo y duplique su placer…

Durante este taller interactivo, descubrirá las diferentes facetas del vino de la mano de un sumiller.

Una forma amena y divertida de disfrutar de los vinos locales

Nehmen Sie an den Workshops « Wein in einer Dreiviertelstunde » teil: Lernen Sie, wie man einen Wein beschreibt, zu welchem Anlass man ihn serviert und wie man den Genuss verdoppelt…

In diesem interaktiven Workshop lernen Sie gemeinsam mit einer Sommelière die verschiedenen Facetten des Weins kennen.

Ein spielerischer und geselliger Moment mit lokalen Weinen!

Mise à jour le 2023-07-10 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT