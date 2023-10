Festival Ozarts – Soirée de clôture : Concert d’Iamverydumb D268 Saint-Germain-de-Livet, 4 novembre 2023, Saint-Germain-de-Livet.

Saint-Germain-de-Livet,Calvados

OZARTS est L’ÉVÉNEMENT culturel automnal de l’Agglomération Lisieux Normandie à destination des 0-26 ans, entièrement GRATUIT, qui t’invite seul.e, en famille ou entre amis, à explorer les cultures numériques et les musiques actuelles, à la croisée des arts sonores et visuels.

Iamverydumb revient pour clôturer le festival avec ses ballades électroniques et sa pop groovy enveloppé d’un univers sonore riche et intimiste.

Petite restauration sur place – Food truck sucré salé – Micro-brasserie Trip-Hop

La soirée de clôture sera déroulera dans le parc du château et sera soumise aux aléas climatiques. Un sens de circulation sera mis en place pour arriver au château. Lampes et vêtements chauds bienvenus !.

2023-11-04 18:30:00 fin : 2023-11-04 . .

D268

Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie



OZARTS is the Lisieux Normandie Agglomeration?s autumn cultural event for 0-26 year olds, completely FREE, inviting you, alone, with family or friends, to explore digital cultures and contemporary music, at the crossroads of sound and visual arts.

Iamverydumb brings the festival to a close with their electronic ballads and groovy pop, enveloped in a rich, intimate sound universe..

Light refreshments on site – Sweet and savoury food truck – Trip-Hop micro-brewery

The closing evening will take place in the château grounds, subject to weather conditions. A one-way traffic system will be in place to get to the château. Lamps and warm clothing welcome!

OZARTS es el evento cultural de otoño de la Aglomeración de Lisieux Normandie para jóvenes de 0 a 26 años, totalmente GRATUITO, que le invita a usted, a su familia o a sus amigos a explorar las culturas digitales y la música contemporánea, en la encrucijada de las artes sonoras y visuales.

Iamverydumb cierra el festival con sus baladas electrónicas y su groovy pop, envueltos en un universo sonoro rico e íntimo..

Refrescos in situ – Food truck dulce y salado – Microcervecería Trip-Hop

La velada de clausura tendrá lugar en el recinto del castillo y estará sujeta a las condiciones meteorológicas. El acceso al castillo será unidireccional. Se agradecerá el uso de linternas y ropa de abrigo

OZARTS ist das KOSTENLOSE Herbst-Kulturevent der Agglomeration Lisieux Normandie für 0-26-Jährige, das dich allein, mit der Familie oder mit Freunden einlädt, digitale Kulturen und aktuelle Musik an der Schnittstelle von Klang- und visueller Kunst zu erforschen.

Zum Abschluss des Festivals kommt Iamverydumb mit seinen elektronischen Balladen und seinem groovigen Pop, der von einem reichen und intimen Klanguniversum umhüllt ist…

Kleine Snacks vor Ort – Foodtruck mit süßen und salzigen Speisen – Mikrobrauerei Trip-Hop

Der Abschlussabend findet im Schlosspark statt und unterliegt den Wetterbedingungen. Um zum Schloss zu gelangen, wird eine Verkehrsführung eingerichtet. Lampen und warme Kleidung sind willkommen!

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité