Marché de Noël D26 Meyrignac-l’Église, 1 décembre 2023, Meyrignac-l'Église.

Meyrignac-l’Église,Corrèze

Marché de Noël sous chapiteau au Domaine des Monédières. Stand offert par le comité des fêtes.

Buvette et petite restauration.

De 10h à 18h.

Renseignements au 07 60 60 27 71..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

D26

Meyrignac-l’Église 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Christmas market under marquee at Domaine des Monédières. Stand provided by the Comité des fêtes.

Refreshments and snacks.

From 10am to 6pm.

Information on 07 60 60 27 71.

Mercado navideño bajo carpa en el Domaine des Monédières. Stand del Comité des fêtes.

Refrescos y tentempiés.

De 10.00 a 18.00 h.

Información en el 07 60 60 27 71.

Weihnachtsmarkt unter einem Zeltdach in der Domaine des Monédières. Stand angeboten vom Festkomitee.

Getränke und kleine Speisen.

Von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Informationen unter 07 60 60 27 71.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières