Site à pistes de dinosaures D253 Loulle, lundi 1 janvier 2024.

Loulle Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Découvert à l’automne 2004 , le site à pistes de dinosaures de Loulle constitue un témoignage exceptionnel de l’histoire de la Terre et du Massif du Jura. C’est le site à pistes de dinosaures le plus ancien de l’Arc jurassien.

Près de 1500 empreintes de pas de dinosaures y ont été relevées par les paléontologues de l’université Lyon 1 et du CNRS. Elles correspondent à 21 pistes de dinosaures sauropodes (herbivores) et 6 de dinosaures théropodes (carnivores) dont celles d’un animal géant actuellement inconnu en Europe.

Sans protection, la fragilité de la dalle calcaire, le gel hivernal et le piétinement des visiteurs conduisaient à une altération et irrémédiable de ce site exceptionnel. Une grande partie du site est désormais protégée. Une passerelle de visite et des panneaux permettent de comprendre le milieu dans lequel ont évolué les dinosaure au jurassique, il y a 155 millions d’années.

Accès libre. Merci de respecter le site en restant sur le parcours aménagé.

Accès depuis Ney, prendre direction Loulle. Avant Loulle, sur la gauche, parking et panneau d’information.

.

D253 Lieu-dit le Bois-Aux-Salpêtriers

Loulle 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@cnjtourisme.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA