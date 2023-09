La mer des Faluns : chantier nature et animation géologique D24 Amberre, 30 septembre 2023, Amberre.

Amberre,Vienne

Témoin de l’antique Mer des Faluns, le site de Moulin-Pochas regorge de trésors fossiles à découvrir et préserver : dents de requins, huitres, praires, éponges,… Après un chantier d’entretien le matin, un géologue vous aidera à en décrypter les secrets lors d’une visite guidée l’après-midi.

Ouvert à tous et gratuit.

Prévoyez des vêtements adaptés à la météo, des outils (sécateur, coupe-branche, gants…) et un pique-nique..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 17:00:00. EUR.

D24

Amberre 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Witness to the ancient Falun Sea, the Moulin-Pochas site is full of fossil treasures to discover and preserve: shark teeth, oysters, clams, sponges? In the morning, a geologist will help you decipher the site’s secrets during a guided tour in the afternoon.

Open to all, free of charge.

Bring weather-appropriate clothing, tools (pruning shears, branch cutters, gloves, etc.) and a picnic.

El yacimiento de Moulin-Pochas, testigo del antiguo mar de Falun, está lleno de tesoros fósiles por descubrir y conservar, como dientes de tiburón, ostras, almejas y esponjas Un geólogo le ayudará a descifrar los secretos del yacimiento durante una visita guiada por la tarde.

Abierto a todos, gratuito.

Traiga ropa adecuada para el tiempo, herramientas (tijeras de podar, cortadoras de ramas, guantes, etc.) y un picnic.

Moulin-Pochas ist ein Zeuge des antiken Falun-Meeres und bietet eine Fülle an fossilen Schätzen, die es zu entdecken und zu bewahren gilt: Haifischzähne, Austern, Seescheiden, Schwämme, etc Nach einem Pflegeeinsatz am Vormittag hilft Ihnen ein Geologe bei einer geführten Tour am Nachmittag, die Geheimnisse zu entschlüsseln.

Für alle zugänglich und kostenlos.

Bringen Sie dem Wetter angepasste Kleidung, Werkzeug (Gartenschere, Astschere, Handschuhe usw.) und ein Picknick mit.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme du Haut-Poitou