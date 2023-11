Halloween aux grottes de Lacave : visite contes et légendes D23 Lacave, 30 octobre 2023, Lacave.

Lacave,Lot

Venez assister à une visite contes et légendes…

Comme Armand Viré au moment de la découverte, venez découvrir les formes étranges prises par la roche. Ces dernières vous transporteront dans les récits de mythes provençaux, antiques ou tout simplement de croyances oubliées. Distribution de bonbons à la fin

Limitée à 30 personnes. A partir de 4 ans

Sur réservation..

2023-10-30 10:00:00 fin : 2023-10-31 . 10 EUR.

D23 Grottes de Lacave

Lacave 46200 Lot Occitanie



Join us for a visit filled with tales and legends?

Like Armand Viré at the time of his discovery, come and discover the strange shapes taken by the rock. They’ll transport you to tales of Provençal myths, ancient legends or simply forgotten beliefs. Sweets distributed at the end

Limited to 30 people. Ages 4 and up

Reservations required.

Acompáñenos en un recorrido de cuentos y leyendas..

Como Armand Viré en el momento de su descubrimiento, venga a descubrir las extrañas formas que adopta la roca. Se transportará a cuentos de mitos provenzales, leyendas antiguas y creencias olvidadas. Reparto de dulces al final

Limitado a 30 personas. A partir de 4 años

Imprescindible reservar.

Nehmen Sie an einer Märchen- und Legendenführung teil?

Entdecken Sie, wie Armand Viré bei seiner Entdeckung, die seltsamen Formen, die der Fels angenommen hat. Diese Formen werden Sie in die Geschichten provenzalischer und antiker Mythen oder vergessener Glaubensrichtungen entführen. Verteilung von Süßigkeiten am Ende

Begrenzt auf 30 Personen. Ab 4 Jahren

Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Vallée de la Dordogne