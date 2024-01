Soirée adhésion – Concert Lindalë-duo folk D224 La Tagnière, samedi 13 janvier 2024.

La Tagnière Saône-et-Loire

Début : 2024-01-13 18:00:00

fin : 2024-01-13

Soirée adhésion avec concert folk.

Lindalë, c’est la rencontre de Clémence Chatain (violon, flûte traversière et chant) et de Gaspard Bazin (guitare et chant) autour d’une passion commune pour les airs traditionnels irlandais et les chansons folks américaines.

Ballades, chansons, jigs et réels enflammés constituent leur répertoire.

D224 café associatif la forge

La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



