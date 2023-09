Concert de la chorale Ensemble vocal christolien D22 Saint-Christoly-de-Blaye, 21 octobre 2023, Saint-Christoly-de-Blaye.

Saint-Christoly-de-Blaye,Gironde

La chorale de Saint-Christoly invite la chorale Courants d’airs de saint Cernin dans le Cantal pour une soirée dédiée aux Femmes.

Un concert à « deux voix » pour rendre hommage à la féminité. Ouvert à tous..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 22:00:00. EUR.

D22 Le Vox

Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Christoly choir invites the Courants d’airs choir from Saint Cernin in the Cantal region for an evening dedicated to women.

A « two-voice » concert paying tribute to femininity. Open to all.

El coro de Saint-Christoly invita al coro Courants d’airs de Saint Cernin, en el Cantal, a una velada dedicada a la mujer.

Un concierto a dos voces que rinde homenaje a la feminidad. Abierto a todos.

Der Chor von Saint-Christoly lädt den Chor Courants d’airs aus Saint Cernin im Cantal zu einem Abend ein, der den Frauen gewidmet ist.

Ein Konzert mit « zwei Stimmen », um der Weiblichkeit zu huldigen. Offen für alle.

