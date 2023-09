Conférence de Didier Coquillas-Sistach : Paysages anciens et anomalies climatiques à Saint-Christoly-de-Blaye D22 Saint-Christoly-de-Blaye, 21 octobre 2023, Saint-Christoly-de-Blaye.

Saint-Christoly-de-Blaye,Gironde

Du 26 au 28 décembre 1999 : on assiste aux 2 dernières tempêtes du XXe siècle. Elles marquent aussi l’ouverture sur un nouveau millénaire et sur de nouveaux comportements. Ce fut un véritable traumatisme avec des vents qui ont atteint 219 km/h et fait près de 140 morts en France. C’est aussi la naissance violente d’une conscience, celle du climat qui change. Alors ? La mémoire de l’homme était à ce point amnésique pour ne pas avoir vu et compris depuis plusieurs décennies qu’au-delà des simples événements météorologiques, c’est le climat dans son ensemble qui peut évoluer et transformer nos conditions de vie y compris nos paysages ? Pareil événement a-t-il déjà eu lieu auparavant chez nous en Blayais et plus particulièrement à Saint-Christoly-de-Blaye ?

Didier Coquillas-Sistach, docteur en Histoire de l’Université de Bordeaux, essaiera de répondre à cette question..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 16:00:00. EUR.

D22 Le Vox

Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



December 26-28, 1999: the last 2 storms of the 20th century. They also marked the opening of a new millennium and new behaviors. It was a traumatic event, with winds reaching 219 km/h and killing almost 140 people in France. It was also the violent birth of a new awareness, that of a changing climate. How did it go? Was man?s memory so amnesiac as not to have seen and understood for several decades that, beyond simple meteorological events, it is the climate as a whole that can evolve and transform our living conditions, including our landscapes? Has anything like this ever happened before in the Blayais region, and more specifically in Saint-Christoly-de-Blaye?

Didier Coquillas-Sistach, Doctor of History at Bordeaux University, will attempt to answer this question.

26-28 de diciembre de 1999: las dos últimas tormentas del siglo XX. También marcaron el comienzo de un nuevo milenio y de nuevas formas de comportamiento. Fue un acontecimiento verdaderamente traumático, con vientos que alcanzaron los 219 km/h y causaron casi 140 muertos en Francia. Fue también el violento nacimiento de una nueva conciencia, la de un clima cambiante. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Tan amnésica era la memoria del hombre que no supo ver y comprender hace varias décadas que, más allá de los simples fenómenos meteorológicos, es el clima en su conjunto el que puede evolucionar y transformar nuestras condiciones de vida, incluidos nuestros paisajes? ¿Había ocurrido antes algo así en la región de Blayais, y más concretamente en Saint-Christoly-de-Blaye?

Didier Coquillas-Sistach, doctor en Historia por la Universidad de Burdeos, intentará responder a esta pregunta.

26. und 28. Dezember 1999: Die beiden letzten Stürme des 20. Jahrhunderts werden beobachtet. Jahrhunderts. Sie markieren auch den Beginn eines neuen Jahrtausends und neuer Verhaltensweisen. Es war ein wahres Trauma mit Windgeschwindigkeiten von 219 km/h und fast 140 Toten in Frankreich. Es war auch die gewaltsame Geburt eines Bewusstseins, dass sich das Klima ändert. Wie war das? War das Gedächtnis der Menschen so vergesslich, dass sie seit mehreren Jahrzehnten nicht gesehen und verstanden haben, dass sich nicht nur einfache Wetterereignisse, sondern das Klima als Ganzes verändern und unsere Lebensbedingungen einschließlich unserer Landschaften verändern kann? Hat es solche Ereignisse schon einmal bei uns im Blayais und insbesondere in Saint-Christoly-de-Blaye gegeben?

Didier Coquillas-Sistach, Doktor der Geschichte an der Universität Bordeaux, wird versuchen, diese Frage zu beantworten.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Blaye