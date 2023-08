Initiation au trail en Forêt d’Exception D22 entre Sermiers et Pourcy Sermiers, 9 septembre 2023, Sermiers.

Sermiers,Marne

Sortie proposée par l’EFSRA, partenaire Forêt d’Exception® Montagne de Reims

La séance se déroulera sur le circuit sportif de Sermiers (parcours VTT bien adapté à la pratique du trail).

Vous découvrirez le trail avec un passionné !

(coordonnées GPS : 49.156211, 3.959146)

Infos pratiques :

– Public amateur de running, souhaitant découvrir le trail (course hors route) en forêt. La séance s’adaptera aux participants.

– Prévoir des chaussures et une tenue adaptée (chaussures de trail ou à minima baskets adaptées pour la course en extérieur). N’oubliez pas votre gourde !

– Inscriptions obligatoires en ligne..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 11:00:00. .

D22 entre Sermiers et Pourcy Parking de la Noëlle

Sermiers 51500 Marne Grand Est



Proposed by EFSRA, partner of Forêt d?Exception® Montagne de Reims

The session will take place on the Sermiers sports circuit (a mountain bike course well-suited to trail riding).

Discover trail running with an enthusiast!

(GPS coordinates: 49.156211, 3.959146)

Practical info :

– Running enthusiasts wishing to discover trail running (off-road running) in the forest. The session will be adapted to the participants.

– Bring appropriate footwear and clothing (trail shoes or at least sneakers suitable for outdoor running). Don’t forget your water bottle!

– Online registration required.

Sugerido por EFSRA, socio de Forêt d’Exception® Montagne de Reims

La sesión tendrá lugar en el circuito deportivo de Sermiers (un recorrido de bicicleta de montaña muy adecuado para el trail).

¡Descubra el trail running de la mano de un apasionado!

(coordenadas GPS: 49.156211, 3.959146)

Información práctica:

– Aficionados al running que deseen descubrir el trail running (carrera fuera de pista) en el bosque. La sesión se adaptará a los participantes.

– Traiga calzado y ropa adecuados (zapatillas de trail o al menos zapatillas adecuadas para correr al aire libre). No olvide su botella de agua

– Inscripción en línea obligatoria.

Von EFSRA, dem Partner von Forêt d’Exception® Montagne de Reims, vorgeschlagener Ausflug

Die Sitzung findet auf der Sportstrecke von Sermiers statt (eine Mountainbike-Strecke, die gut für Trailrunning geeignet ist).

Sie werden den Trail mit einem passionierten Trailrunner entdecken!

(GPS-Koordinaten: 49.156211, 3.959146)

Praktische Infos :

– Laufbegeistertes Publikum, das den Trail (Offroad-Lauf) im Wald entdecken möchte. Die Sitzung wird an die Teilnehmer angepasst.

– Bitte bringen Sie geeignete Schuhe und Kleidung mit (Trailschuhe oder zumindest Turnschuhe, die für das Laufen im Freien geeignet sind). Vergessen Sie Ihre Trinkflasche nicht!

– Anmeldung online erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-21 par ADT de la Marne