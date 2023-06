LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE : INITIATION A LA MARCHE NORDIQUE SANTÉ D20 Mont Lozère et Goulet, 13 juillet 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Découvrez tous les bienfaits de ce sport de plein air dans le cadre du programme « levez le pied sur le Mont Lozère » (animations d’été gratuites pour tous).

Tous les jeudis matin de l’été, du 10 juillet au 31 août, de 10h à 11h30.

Réservation indispe….

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 11:30:00. EUR.

D20

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Discover all the benefits of this outdoor sport as part of the « levez le pied sur le Mont Lozère » program (free summer activities for all).

Every Thursday morning during the summer, from July 10 to August 31, from 10am to 11:30am.

Reservations required.

Descubra todas las ventajas de este deporte al aire libre en el marco del programa « Levez le pied sur le Mont Lozère » (actividades estivales gratuitas para todos).

Todos los jueves por la mañana durante el verano, del 10 de julio al 31 de agosto, de 10.00 a 11.30 h.

Reserva obligatoria.

Entdecken Sie alle Vorteile dieses Freiluftsports im Rahmen des Programms « levez le pied sur le Mont Lozère » (kostenlose Sommeranimationen für alle).

Jeden Donnerstagmorgen im Sommer, vom 10. Juli bis zum 31. August, von 10:00 bis 11:30 Uhr.

Reservierung indispe…

Mise à jour le 2023-06-24 par 48 – OT Mont Lozère