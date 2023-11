JEU DE PISTE À LA FERME DU DOLMEN D2 Le Pouget, 8 septembre 2023, Le Pouget.

Le Pouget,Hérault

En famille en autonomie totale, vous participez à un jeu de piste ludique et pédagogique dans tout le parc de la ferme du Dolmen . Activité à faire pendant votre visite.

Toute l’année pendant les horaires d’ouverture. Paiement sur place le jour J..

As a family, in total autonomy, you’ll take part in a fun and educational treasure hunt throughout the grounds of the Dolmen farm. Activity to be enjoyed during your visit.

All year round during opening hours. Payment on site on the day.

En familia, con total autonomía, participa en una divertida y educativa búsqueda del tesoro por los terrenos de la granja Dolmen. Esta actividad puede realizarse durante su visita.

Todo el año en horario de apertura. Pago in situ el mismo día.

Mit der ganzen Familie und völlig unabhängig nehmen Sie an einer spielerischen und pädagogischen Schnitzeljagd durch den gesamten Park der Ferme du Dolmen teil. Diese Aktivität können Sie während Ihres Besuchs durchführen.

Das ganze Jahr über während der Öffnungszeiten. Zahlung vor Ort am Tag X.

