du mercredi 14 juillet au dimanche 29 août à Exploradôme

Bienvenue dans le monde fascinant des dimensions ! Mesures, géométrie et perception s’entremêlent au quotidien et seront mises à l’honneur dans les jeux et manipulations proposés par nos médiateur·rice·s. Pendant une heure, entre ami·e·s ou en famille, venez jouer avec ces notions dans l’exposition temporaire colorée des grandes vacances, Été² !

Sur réservation, 8€

Entre dans le monde fascinant des dimensions ! Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine

2021-07-14T16:30:00 2021-07-14T17:30:00;2021-07-24T11:00:00 2021-07-24T12:00:00;2021-08-29T15:00:00 2021-08-29T16:00:00

