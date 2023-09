Sortie champignons D197 Saint-Patrice-de-Claids, 21 octobre 2023, Saint-Patrice-de-Claids.

Saint-Patrice-de-Claids,Manche

Le long d’une balade dans la forêt de Saint-Patrice-de-Claids, les guides de l’AMC expliqueront au public le mode de vie des champignons, leur rôle dans l’écosystème, les différentes espèces que l’on peux rencontrer en forêt….

2023-10-21 09:30:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

D197 Parking des landes

Saint-Patrice-de-Claids 50190 Manche Normandie



During a stroll through the Saint-Patrice-de-Claids forest, AMC guides will explain to the public how mushrooms live, their role in the ecosystem, and the different species that can be found in the forest…

En un paseo por el bosque de Saint-Patrice-de-Claids, los guías de AMC explicarán al público cómo viven las setas, su papel en el ecosistema y las distintas especies que se pueden encontrar en el bosque…

Bei einem Spaziergang durch den Wald von Saint-Patrice-de-Claids erklären die Führer des AMC dem Publikum die Lebensweise der Pilze, ihre Rolle im Ökosystem, die verschiedenen Arten, die man im Wald antreffen kann…

