Projection du film » Pyrénées secrètes » sur le Gypaète barbu D19 Larrau, 2 septembre 2023, Larrau.

Larrau,Pyrénées-Atlantiques

Le gypaète barbu, oiseau protégé, plus grand rapace d’europe en lumière dans ce documentaire.

Sur inscription..

D19 Maison de l’ornithologie

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The bearded vulture, a protected bird and Europe’s largest bird of prey, in the spotlight in this documentary.

Registration required.

El quebrantahuesos, ave protegida y la rapaz más grande de Europa, destaca en este documental.

Inscripción obligatoria.

Der Bartgeier, ein geschützter Vogel und der größte Greifvogel Europas im Licht dieses Dokumentarfilms.

Nach Anmeldung.

