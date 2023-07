Construction de nichoirs à mésanges D19 Larrau, 27 juillet 2023, Larrau.

Larrau,Pyrénées-Atlantiques

Vous construirez un nichoir en bois, adapté à différentes espèces de mésanges. Vous repartirez ensuite avec votre nichoir et des conseils pour son installation dans votre jardin une fois rentré chez vous!

Sur inscription.

2023-07-27 fin : 2023-07-27 12:00:00. EUR.

D19 Maison de l’ornithologie

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



You’ll build a wooden nesting box suitable for different species of chickadee. You’ll leave with your own nesting box and tips on how to install it in your garden when you get home!

Registration required

Construirás una caja nido de madera adecuada para diferentes especies de herrerillos. Te irás a casa con tu propia caja nido y consejos sobre cómo instalarla en tu jardín

Inscripción obligatoria

Du wirst einen Nistkasten aus Holz bauen, der für verschiedene Meisenarten geeignet ist. Anschließend nehmen Sie Ihren Nistkasten mit nach Hause und erhalten Tipps, wie Sie ihn zu Hause in Ihrem Garten aufhängen können

Nach Anmeldung

