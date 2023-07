Balade au fil de l’eau : entre nature et culture D19 Larrau, 26 juillet 2023, Larrau.

Larrau,Pyrénées-Atlantiques

Au programme, balade guidée sur le sentier d’interprétation, au fil de l’eau, découverte de la faune et flore des tourbières et de la forêt environnante. Rencontre avec les espèces animales et végétales qui croiseront votre chemin.

Sur inscription.

2023-07-26 fin : 2023-07-26 16:30:00. EUR.

D19 Plateau de Cize à l’Etxola

Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The program includes a guided walk along the interpretation trail, discovering the flora and fauna of the peat bogs and surrounding forest. Meet the plant and animal species that cross your path.

Registration required

En el programa: un paseo guiado por el sendero de interpretación, siguiendo el agua, descubriendo la flora y la fauna de las turberas y el bosque circundante. Conozca las especies animales y vegetales que se crucen en su camino.

Inscripción obligatoria

Auf dem Programm steht eine geführte Wanderung auf dem Interpretationspfad, entlang des Wassers, Entdeckung der Fauna und Flora der Torfmoore und des umliegenden Waldes. Begegnung mit den Tier- und Pflanzenarten, die Ihren Weg kreuzen werden.

Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme Pays Basque