Rencontre internationale de boxe D17 Arc-et-Senans Catégories d’Évènement: Arc-et-Senans

Doubs Rencontre internationale de boxe D17 Arc-et-Senans, 30 mars 2024, Arc-et-Senans. Arc-et-Senans Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 16:30:00

fin : 2024-03-30 23:00:00 . Dans le cadre de l’Olympiade culturelle

Rencontre internationale de boxe avec l’équipe de France Espoirs et une sélection européenne dans la nouvelle salle Claude-Nicolas Ledoux dont la disposition quadri-frontale est adaptée au positionnement d’un ring. Des lectures de textes sur la boxe et un ciné-concert Le roman de Carpentier (1913, premier biopic sportif de l’histoire) rythmeront cette journée.

Un comité scientifique de spécialistes de l’histoire du sport participe à l’organisation de cet évènement. Cet événement est réalisé en en collaboration avec l’ACCR (Association des centres culturels de rencontre). EUR.

D17 Saline royale

Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-15 par COORDINATION DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Arc-et-Senans, Doubs Autres Code postal 25610 Lieu D17 Adresse D17 Saline royale Ville Arc-et-Senans Departement Doubs Lieu Ville D17 Arc-et-Senans Latitude 47.03225 Longitude 5.77828 latitude longitude 47.03225;5.77828

D17 Arc-et-Senans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arc-et-senans/