EN ROUTE ! LA VOIE DOMITIENNE DES PYRÉNÉES AU RHÔNE D162 Nissan-lez-Enserune, 25 novembre 2023, Nissan-lez-Enserune.

Nissan-lez-Enserune,Hérault

Créée dès le 2ème siècle avant J.-C., cet axe viaire antique permettant de relier l’Italie à l’Espagne constitue un patrimoine incontournable de notre territoire !

En partenariat avec le site archéologique Lattara – musée Henri Prades.

D162

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



Created as early as the 2nd century B.C., this ancient road link between Italy and Spain is one of our region?s key heritage sites!

In partnership with the Lattara archaeological site ? musée Henri Prades

Creada en el siglo II a.C., esta antigua calzada que unía Italia y España es uno de los principales patrimonios de nuestra región

En colaboración con el yacimiento arqueológico de Lattara ? musée Henri Prades

Jahrhundert v. Chr. angelegt wurde, ist diese antike Verkehrsachse, die Italien mit Spanien verband, ein unumgängliches Kulturerbe unserer Region!

In Zusammenarbeit mit der archäologischen Stätte Lattara ? Musée Henri Prades

