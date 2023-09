Spectacle équestre de Jean-François Pignon D16 Notre-Dame-d’Estrées-Corbon, 17 septembre 2023, Notre-Dame-d'Estrées-Corbon.

Notre-Dame-d’Estrées-Corbon,Calvados

Le dimanche 17 septembre à 17h00, le légendaire Homme de Cheval, Jean-François Pignon, fait escale dans notre région lors de sa tournée internationale, et il vous réserve un spectacle époustouflant. Jean-François Pignon, renommé dans le monde entier pour sa relation extraordinaire avec ses chevaux, communiquera avec ses équidés en totale liberté, démontrant la connexion unique entre l’homme et la nature. Vous serez émerveillé par les prouesses équestres, la grâce et la puissance de cette démonstration, qui magnifie la simple relation entre un cavalier et ses chevaux. Réservez vos places dès aujourd’hui pour vivre l’équitation sous un nouveau jour.

Le spectacle est gratuit pour les enfants de -6 ans..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

D16 Haras de la Vallée

Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 14340 Calvados Normandie



On Sunday, September 17 at 5:00 p.m., legendary horseman Jean-François Pignon makes a stopover in our region on his international tour, and brings you a breathtaking show. Jean-François Pignon, world-renowned for his extraordinary relationship with his horses, will communicate with his equines in total freedom, demonstrating the unique connection between man and nature. You’ll marvel at the equestrian prowess, grace and power of this demonstration, which magnifies the simple relationship between a rider and his horses. Book your tickets today to experience horseback riding in a new light.

The show is free for children under 6.

El domingo 17 de septiembre, a las 17.00 horas, el legendario jinete Jean-François Pignon hará escala en nuestra región en el marco de su gira internacional, y le tiene reservado un espectáculo sobrecogedor. Jean-François Pignon, conocido en todo el mundo por su extraordinaria relación con sus caballos, se comunicará con ellos en total libertad, demostrando la conexión única que existe entre el hombre y la naturaleza. Se maravillará ante la destreza ecuestre, la gracia y el poder de esta demostración, que magnifica la sencilla relación entre un jinete y sus caballos. Reserve hoy mismo sus entradas para vivir la equitación desde una nueva perspectiva.

El espectáculo es gratuito para los niños menores de 6 años.

Am Sonntag, den 17. September um 17.00 Uhr macht der legendäre Pferdemensch Jean-François Pignon auf seiner internationalen Tournee auch in unserer Region Station und wird Ihnen eine atemberaubende Show bieten. Jean-François Pignon, der weltweit für seine außergewöhnliche Beziehung zu seinen Pferden bekannt ist, wird mit seinen Equiden in völliger Freiheit kommunizieren und die einzigartige Verbindung zwischen Mensch und Natur demonstrieren. Sie werden über die reiterlichen Fähigkeiten, die Anmut und die Kraft dieser Vorführung staunen, die die einfache Beziehung zwischen einem Reiter und seinen Pferden verherrlicht. Reservieren Sie noch heute Ihre Plätze, um das Reiten auf eine neue Art und Weise zu erleben.

Die Vorstellung ist für Kinder unter 6 Jahren kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité