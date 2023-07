Jumping PRO et AM / 6, 7, 8 et 9 juillet 2023 D16 Notre-Dame-d’Estrées-Corbon, 6 juillet 2023, Notre-Dame-d'Estrées-Corbon.

Notre-Dame-d’Estrées-Corbon,Calvados

Le HARAS DE LA VALLÉE organise :

GRAND NATIONAL qui se tiendra début juillet sur 4 jours, 6, 7, 8 et 9 juillet ouverts aux professionnels et aux amateurs.

Le programme est en ligne pour l'étape du *GRAND NATIONAL qui se tiendra début juillet sur 4 jours, 6.7.8. et 9 juillet ouverts aux professionnels et aux amateurs..

Vendredi 2023-07-06 08:30:00 fin : 2023-07-09 . .

D16 Haras de la Vallée

Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 14340 Calvados Normandie



HARAS DE LA VALLÉE is organizing :

GRAND NATIONAL to be held in early July over 4 days, July 6, 7, 8 and 9, open to professionals and amateurs alike.

The program is online for the *GRAND NATIONAL stage, which will be held in early July over 4 days, July 6, 7, 8 and 9, open to professionals and amateurs.

El HARAS DE LA VALLÉE organiza :

GRAN NACIONAL que se celebrará a principios de julio durante 4 días, 6, 7, 8 y 9 de julio, abierto a profesionales y aficionados.

Ya está en línea el programa del *GRAND NATIONAL que se celebrará a principios de julio durante 4 días, 6, 7, 8 y 9 de julio, abierto a profesionales y aficionados.

Das HARAS DE LA VALLÉE organisiert :

GRAND NATIONAL, das Anfang Juli an vier Tagen, dem 6., 7., 8. und 9. Juli, stattfindet und für Profis und Amateure geöffnet ist.

Das Programm ist online für die Etappe *GRAND NATIONAL, die Anfang Juli an vier Tagen stattfindet, 6.7.8. und 9. Juli, offen für Profis und Amateure.

