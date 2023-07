Jumping PRO1 et AMATEURS / 30/06 et 1, 2/07 2023 D16 Notre-Dame-d’Estrées-Corbon, 30 juin 2023, Notre-Dame-d'Estrées-Corbon.

Notre-Dame-d’Estrées-Corbon,Calvados

Le HARAS DE LA VALLÉE organise :

[JUMPING PRO1 & AM . 30.1.2 juillet ]

PROGRAMME

Rendez-vous dès demain pour trois jours de compétition sur nos deux pistes, La Prairie et La Vallée. Le programme est tout aussi riche en bord de piste avec :

2€ par engagements reversés directement au Centre François-Baclesse pour contribuer au financement d’une nouvelle machine de radiothérapie destinée aux enfants. Une opération en partenariat avec le Lions Club de Pont-l’Evêque que nous aurons le plaisir d’accueillir samedi et dimanche.

Soirée le samedi 1er juillet de 20h30 à 1h avec Blind test, Quizz musical et DJ-set. Révisez vos classiques et mettez les en pratique sur la piste de danse ! Réservation de votre table auprès de Fabienne à la buvette jusqu’à 18h le jour même.

Un rendez-vous pour engranger des points pour les 3 challenges 2023 : Sellerie de la Côte x Horse Pilot pour les amateurs, GFE Groupe France Élevage pour les amateurs sur les épreuves GP 125 Elite et Lambey SA pour les professionnels

#Linktree pour toutes les informations, avec plan du site

Avec le soutien de nos partenaires : Sellerie de la Côte, Lambey SA, Equirodi – Le site des annonces du cheval, Vans Barbot, Horse com’, La SERRE, Maisons Volkaert, Loubsol, Meyer Selles, Sportsenphotos.

Vendredi 2023-06-30 08:30:00 fin : 2023-07-02 . .

D16 Haras de la Vallée

Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 14340 Calvados Normandie



HARAS DE LA VALLÉE is organizing :

[JUMPING PRO1 & AM . July 30.1.2 ]

PROGRAM

Join us tomorrow for three days of competition on our two racetracks, La Prairie and La Vallée. The program is just as rich on the trackside with :

? 2? per entry donated directly to the Centre François-Baclesse to help finance a new radiotherapy machine for children. This operation is in partnership with the Pont-l?Evêque Lions Club, which we are delighted to welcome on Saturday and Sunday.

? Evening on Saturday, July 1 from 8:30 pm to 1 am with a blind test, musical quiz and DJ-set. Brush up on your classics and put them to the test on the dance floor! Book your table with Fabienne at the refreshment stall until 6pm on the day.

? A meeting to collect points for the 3 2023 challenges: Sellerie de la Côte x Horse Pilot for amateurs, GFE Groupe France Élevage for amateurs on the GP 125 Elite events and Lambey SA for professionals

? #Linktree for all information, with site map

?? With the support of our partners: Sellerie de la Côte, Lambey SA, Equirodi – Le site des annonces du cheval, Vans Barbot, Horse com’, La SERRE, Maisons Volkaert, Loubsol, Meyer Selles, Sportsenphotos

El HARAS DE LA VALLÉE organiza :

[JUMPING PRO1 & AM . 30.1.2 Julio ]

PROGRAMA

Nos vemos mañana para tres días de competición en nuestras dos pistas, La Prairie y La Vallée. El programa es igual de rico a pie de pista con :

2? por inscripción se donarán directamente al Centro François-Baclesse para ayudar a financiar una nueva máquina de radioterapia para niños. Esta operación se lleva a cabo en colaboración con el Club de Leones de Pont-l’Evêque, al que estaremos encantados de recibir el sábado y el domingo.

? Fiesta el sábado 1 de julio, de 20:30 a 1:00, con una prueba a ciegas, un concurso musical y un DJ set. Repase sus clásicos y póngalos a prueba en la pista de baile Reserve su mesa con Fabienne en el bar hasta las 18.00 h del mismo día.

? Encuentro para acumular puntos para los 3 desafíos 2023: Sellerie de la Côte x Horse Pilot para los amateurs, GFE Groupe France Élevage para los amateurs en las pruebas GP 125 Elite y Lambey SA para los profesionales

? #Linktree para toda la información, con mapa del sitio

?? Con el apoyo de nuestros socios: Sellerie de la Côte, Lambey SA, Equirodi – Le site des annonces du cheval, Vans Barbot, Horse com’, La SERRE, Maisons Volkaert, Loubsol, Meyer Selles, Sportsenphotos

Das HARAS DE LA VALLÉE organisiert :

[JUMPING PRO1 & AM . 30.1.2 Juli ]

PROGRAMM

Wir treffen uns ab morgen zu drei Tagen Wettkampf auf unseren beiden Rennbahnen, La Prairie und La Vallée. Das Programm am Rande der Piste ist ebenso reichhaltig mit :

? 2? pro Einsatz gehen direkt an das Centre François-Baclesse, um zur Finanzierung eines neuen Strahlentherapiegeräts für Kinder beizutragen. Diese Aktion wird in Partnerschaft mit dem Lions Club von Pont-l’Evêque durchgeführt, den wir am Samstag und Sonntag begrüßen dürfen.

? Abendveranstaltung am Samstag, den 1. Juli von 20:30 bis 1:00 Uhr mit Blindtest, Musikquiz und DJ-Set. Wiederholen Sie Ihre Klassiker und setzen Sie sie auf der Tanzfläche in die Praxis um! Reservieren Sie Ihren Tisch bei Fabienne in der Kneipe bis 18 Uhr am selben Tag.

? Ein Treffen, um Punkte für die 3 Challenges 2023 zu sammeln: Sellerie de la Côte x Horse Pilot für Amateure, GFE Groupe France Élevage für Amateure auf den Prüfungen GP 125 Elite und Lambey SA für Profis

? #Linktree für alle Informationen, mit Sitemap

?? Mit der Unterstützung unserer Partner: Sellerie de la Côte, Lambey SA, Equirodi – Le site des annonces du cheval, Vans Barbot, Horse com’, La SERRE, Maisons Volkaert, Loubsol, Meyer Selles, Sportsenphotos

