Le Trio Libra joue Schubert D159 Ouilly-le-Vicomte Catégories d’Évènement: Calvados

Ouilly-le-Vicomte Le Trio Libra joue Schubert D159 Ouilly-le-Vicomte, 2 septembre 2023, Ouilly-le-Vicomte. Ouilly-le-Vicomte,Calvados Le Trio Libra joue Schubert: Elia Cohen-Weissert: violoncelle et chant

Marie-Astrid Hulot: violon

Hortense Fourrier: alto

Benjamin Valette: guitare

Nei Asakawa: flûte Participation libre..

2023-09-02 17:00:00 fin : 2023-09-02 . .

D159

Ouilly-le-Vicomte 14100 Calvados Normandie



Trio Libra plays Schubert: Elia Cohen-Weissert: cello and vocals

Marie-Astrid Hulot: violin

Hortense Fourrier: viola

Benjamin Valette: guitar

Nei Asakawa: flute Free admission. El Trío Libra interpreta a Schubert: Elia Cohen-Weissert: violonchelo y voz

Marie-Astrid Hulot: violín

Hortense Fourrier: viola

Benjamin Valette: guitarra

Nei Asakawa: flauta La participación es libre. Das Trio Libra spielt Schubert: Elia Cohen-Weissert: Violoncello und Gesang

Marie-Astrid Hulot: Violine

Hortense Fourrier: Viola

Benjamin Valette: Gitarre

Nei Asakawa: Flöte Freie Teilnahme. Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Ouilly-le-Vicomte Autres Lieu D159 Adresse D159 Ville Ouilly-le-Vicomte Departement Calvados Lieu Ville D159 Ouilly-le-Vicomte latitude longitude 49.1716399;0.2073726

D159 Ouilly-le-Vicomte Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouilly-le-vicomte/