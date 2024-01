Atelier : Bébêtes et compagnie D159 Orschwiller, mercredi 28 février 2024.

Orschwiller Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

Atelier pour les familles « Bébêtes et compagnie »

Moyen de locomotion, base pour l’alimentation, héros d’histoire fantastique… les animaux occupent une place majeure dans la société médiévale. Partez en famille sur les traces des représentations d’animaux : vitraux, sculptures, peintures insolites… Après les avoir repéré et apprivoisé, réalisez votre animal fantastique et imaginez son histoire.

D159

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est



