Atelier : En Avent les couronnes ! D159 Orschwiller, 2 décembre 2023, Orschwiller.

Orschwiller,Bas-Rhin

En famille ou entre amis venez fabriquer votre couronne de Noël lors d’un atelier collaboratif en compagnie de l’atelier Cœur de Marie..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:00:00. EUR.

D159

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est



With family or friends, come and make your own Christmas wreath during a collaborative workshop with the C?ur de Marie workshop.

Venga a confeccionar su propia corona de Navidad con su familia o amigos en un taller colaborativo con el taller Cœur de Marie.

Mit der Familie oder mit Freunden können Sie in einem gemeinschaftlichen Workshop mit dem Atelier C?ur de Marie Ihren Weihnachtskranz herstellen.

Mise à jour le 2023-10-17 par Château du Haut-Koenigsbourg