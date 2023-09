La Tour sombre 2 : l’éternelle agonie D159 Orschwiller, 6 octobre 2023, Orschwiller.

Orschwiller,Bas-Rhin

La Tour sombre 2 : l’éternelle agonie… Entre Murder party et Escape Game dans le donjon, réservé exclusivement au jeu..

2023-10-06 fin : 2023-10-08 . EUR.

D159

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est



The Dark Tower 2: eternal agony… Between Murder Party and Escape Game in the dungeon, reserved exclusively for gaming.

La Torre Oscura 2: agonía eterna… A medio camino entre una Murder Party y una Escape Game en la mazmorra, reservada exclusivamente para el juego.

Der Dunkle Turm 2: Die ewige Qual… Zwischen Murder party und Escape Game im Kerker, der ausschließlich dem Spiel vorbehalten ist.

Mise à jour le 2023-09-28 par Château du Haut-Koenigsbourg