SOLO COLLECTIF D156 Liausson, 23 septembre 2023, Liausson.

Liausson,Hérault

Impossible d’arrimer Lior Shoov à une catégorie bien définie. Libre et aventureuse, la jeune femme explore un univers artistique atypique, à forte teneur poétique, dans lequel se croisent musique, théâtre et cirque. Chantant d’une voix joliment rauque dans plusieurs langues et jouant d’instruments rares ou incongrus, elle distille une forme folk-pop apatride aussi rêveuse que radieuse..

2023-09-23 19:30:00 fin : 2023-09-23 . EUR.

D156

Liausson 34800 Hérault Occitanie



Lior Shoov is impossible to pin down in any particular category. Free and adventurous, the young woman explores an atypical artistic universe, with a strong poetic content, in which music, theater and circus intersect. Singing with a beautifully husky voice in several languages and playing rare or incongruous instruments, she distills a form of stateless folk-pop that is as dreamy as it is radiant.

Es imposible encasillar a Lior Shoov en una categoría concreta. Libre y aventurera, la joven explora un universo artístico atípico con un fuerte contenido poético, donde confluyen la música, el teatro y el circo. Cantando con una hermosa voz ronca en varios idiomas y tocando instrumentos raros o incongruentes, destila una forma de folk-pop apátrida tan soñadora como radiante.

Lior Shoov lässt sich nicht in eine bestimmte Kategorie einordnen. Die junge Frau ist frei und abenteuerlustig und erforscht ein atypisches künstlerisches Universum mit einem hohen poetischen Gehalt, in dem sich Musik, Theater und Zirkus kreuzen. Sie singt mit einer schön rauen Stimme in mehreren Sprachen und spielt auf seltenen oder unpassenden Instrumenten, um eine Form von staatenlosem Folk-Pop zu destillieren, die ebenso verträumt wie strahlend ist.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT DU CLERMONTAIS