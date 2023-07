LE VILLAGE DE LIAUSSON ET LES BERGES DU SALAGOU D156 E5 Clermont-l’Hérault, 15 août 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Nous partirons à la découverte du lac, comprendre ces terres rouges qui nous entourent et l’histoire de ce village, Liausson, surplombant le Salagou. 290 millions d’années géologiques devant les yeux. Sur inscription.

2023-08-15 09:00:00 fin : 2023-08-15 12:00:00. EUR.

D156 E5

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



We’ll set off to discover the lake, to understand the red earth that surrounds us and the history of this village, Liausson, overlooking the Salagou. 290 million years of geology before your eyes. On request

Saldremos a descubrir el lago, a comprender la tierra roja que nos rodea y la historia de este pueblo, Liausson, que domina el Salagou. 290 millones de años de geología ante sus ojos. Inscripción obligatoria

Wir gehen auf Entdeckungsreise zum See, verstehen die rote Erde, die uns umgibt, und die Geschichte des Dorfes Liausson, das über dem Salagou liegt. 290 Millionen geologische Jahre vor unseren Augen. Auf Anmeldung

