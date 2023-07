JOURNÉE DES GRANDS SINGES AU ZOO DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ D154 La Boissière-du-Doré, 20 août 2023, La Boissière-du-Doré.

La Boissière-du-Doré,Loire-Atlantique

Dimanche 20 août partez à la rencontre de nos gorilles, gibbons et orangs-outans lors d’une journée spéciale sur les grands singes au Parc Zoologique de La Boissière du Doré..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 19:00:00. .

D154

La Boissière-du-Doré 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire



On Sunday August 20, come and meet our gorillas, gibbons and orang-utans during a special ape day at the Parc Zoologique de La Boissière du Doré.

El domingo 20 de agosto, venga a conocer a nuestros gorilas, gibones y orangutanes durante una jornada especial dedicada a los grandes simios en el Parc Zoologique de La Boissière du Doré.

Am Sonntag, den 20. August, treffen Sie unsere Gorillas, Gibbons und Orang-Utans an einem speziellen Tag über Menschenaffen im Zoologischen Park von La Boissière du Doré.

